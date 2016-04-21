احذر.. "اليورك أسيد" موجود فى مشروبات الطاقة مش بس اللحوم

أكد الدكتور محمد علوى - أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس - أنه ظهرت أدوية جديدة لعلاج مرض النقرس أو ما يسمى "داء الملوك".

وقال علوى، خلال المؤتمر السنوى الرابع لاتحاد الجمعيات المصرية للأمراض الروماتيزمية، تحت عنوان "الجديد فى الأمراض الروماتيزمية فى مصر والشرق الأوسط"، المنعقد فى الفترة من 20 إلى 23 أبريل الحالى: "إن مرض النقرس قد يؤثر على الكلى وعلى ضغط الدم بجانب تأثيره على المفاصل، وينتج عن تناول الكثير من الأطعمة المحتوية على اليورك أسيد مثل اللحوم الحمراء والكبدة والكلاوى والمخ وشوربة الأسماك البحرية خصوصا الجمبرى، وكل هذه الأطعمة تحتوى على نسبة عالية من أملاح اليورك أسيد، ويوجد أيضا فى سكر الفراكتوز الموجود بالمانجو ومشروبات الطاقة ومياه الصودا".

وأشار إلى أن هناك أدوية تستخدم فى الحالات الحادة، وأدوية تستخدم فى الحالات المزمنة، موضحا أنه يوجد نظام دوائى يستطيع علاج المريض بدون مضاعفات أو مشاكل، مؤكدا أن النقرس يمكن أن يكون نتيجة عيب فى إفراز الكلى من اليورك أسيد، وبعض الناس لا تستطيع إخراجه من الكلى فيترسب فى الدم مرة أخرى، ويسبب مشاكل على الكلى والمفاصل، مشيرا إلى أنه على المريض أن يتناول الكثير من الماء لغسل الكلى والتخلص من اليورك أسيد فى البول.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الخبراء الأجانب، ويناقش كل ما هو جديد فى طرق التشخيص الحديثة للأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل من حيث التشخيص وتقييم طرق العلاج.

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