أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. "اليورك أسيد" موجود فى مشروبات الطاقة مش بس اللحوم

Google+ Print
احذر.. "اليورك أسيد" موجود فى مشروبات الطاقة مش بس اللحوم احذر.. "اليورك أسيد" موجود فى مشروبات الطاقة مش بس اللحوم
أكد الدكتور محمد علوى - أستاذ الروماتيزم والتأهيل بجامعة عين شمس - أنه ظهرت أدوية جديدة لعلاج مرض النقرس أو ما يسمى "داء الملوك".

وقال علوى، خلال المؤتمر السنوى الرابع لاتحاد الجمعيات المصرية للأمراض الروماتيزمية، تحت عنوان "الجديد فى الأمراض الروماتيزمية فى والشرق الأوسط"، المنعقد فى الفترة من 20 إلى 23 أبريل الحالى: "إن مرض النقرس قد يؤثر على الكلى وعلى ضغط الدم بجانب تأثيره على المفاصل، وينتج عن تناول الكثير من الأطعمة المحتوية على اليورك أسيد مثل اللحوم الحمراء والكبدة والكلاوى والمخ وشوربة الأسماك البحرية خصوصا الجمبرى، وكل هذه الأطعمة تحتوى على نسبة عالية من أملاح اليورك أسيد، ويوجد أيضا فى سكر الفراكتوز الموجود بالمانجو ومشروبات الطاقة ومياه الصودا".

وأشار إلى أن هناك أدوية تستخدم فى الحالات الحادة، وأدوية تستخدم فى الحالات المزمنة، موضحا أنه يوجد نظام دوائى يستطيع علاج المريض بدون مضاعفات أو مشاكل، مؤكدا أن النقرس يمكن أن يكون نتيجة عيب فى إفراز الكلى من اليورك أسيد، وبعض الناس لا تستطيع إخراجه من الكلى فيترسب فى الدم مرة أخرى، ويسبب مشاكل على الكلى والمفاصل، مشيرا إلى أنه على المريض أن يتناول الكثير من الماء لغسل الكلى والتخلص من اليورك أسيد فى البول.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الخبراء الأجانب، ويناقش كل ما هو جديد فى طرق التشخيص الحديثة للأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل من حيث التشخيص وتقييم طرق العلاج.


>د. إيناس شلتوت استاذ أمراض السكر تفجر المفاجآت بندوة "اليوم السابع": عدد مرض السكر ارتفع بعد ثورة 25 يناير لـ 8 ملايين مريض.. والأرقام المعلنة قبل الثورة 4.5 مليون.. و8% لا يعرفون أنهم مصابون
>
>أستاذ قلب: الرياضة والخضراوات وتجنب التدخين يقى من قصور الشرايين التاجية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر