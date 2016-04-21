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قوات إثيوبية تدخل جنوب السودان بحثاً عن أطفال مخطوفين

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قوات إثيوبية تدخل جنوب السودان بحثاً عن أطفال مخطوفين قوات إثيوبية تدخل جنوب السودان بحثاً عن أطفال مخطوفين

>أعلنت أديس أبابا أمس الأربعاء إن الجيش السودانى دخل أراضى دولة جنوب السودان بحثاً عن أطفال إختطفوا من داخل إثيوبيا الأسبوع الماضى أثناء هجوم ضخم شنه مسلحون قبليون "أتوا" من جنوب السودان.

وقال وزير الإتصال الإثيوبى جيتاشو ريدا لوكالة فرانس برس أن "الجيش أجرى عمليات استطلاع فى جنوب السودان ولديه فكرة واضحة عن المكان حيث يوجد الأطفال".

واضاف "لقد طلبنا الموافقة من حكومة جنوب السودان لإجراء هذه العمليات"، وكانت الإثيوبية أعلنت أن قواتها تتعقب خاطفى الأطفال ولكنها المرة الأولى التى تعلن فيها أن عملية التعقب أصبحت داخل اراضى جنوب السودان.

وبحسب إذاعة "فانا" الإثيوبية فإن الجيش الإثيوبى طوق المكان حيث يحتجز الأطفال وهو بصدد تنفيذ عملية لتحريرهم، ولكن الوزير الإثيوبى لم يتمكن من تأكيد هذه المعلومات.
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مصر 365

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