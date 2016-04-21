4 علامات تحققت في انتصار الأهلي على يانج أفريكانز

حقق الأهلي انتصارا قاتلا على حساب ضيفه يانج أفريكانز التنزاني ليتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على يانج أفريكانز يوم الأربعاء بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله ليتأهل لدور المجموعات.

ويستعرض FilGoal.com 4 علامات تحققت بعد انتصار الأهلي على يانج أفريكانز

دور المجموعات

نجح الأهلي في العودة للتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال بعد غياب دام لعامين.

فخلال الموسمين الأخيرين لم يستطع الأهلي بلوغ دور المجموعات بعدما ودع دوري الأبطال من دور الـ16 على يد أهلي بني غازي والمغرب التطواني.

وكسر الأهلي رقمه السلبي الذي تحقق منذ بداية الألفية الحالية بعدم بلوغ دور المجموعات موسمين متتاليين بالتأهل له في العام الجاري.

عماد متعب

شهدت مباراة يانج أفريكانز المشاركة الأولى لعماد متعب مع الأهلي تحت قيادة مدربه الهولندي مارتن يول.

فقد خاض مارتن يول مع الأهلي سبع مباريات في كل المسابقات لم يشترك متعب في أي منها مطلقا.

وفي المباراة الثامنة للمدرب الهولندي مع الفريق الأحمر اشترك متعب أمام يانج أفريكانز كبديل في الشوط الثاني.

رأسية السعيد

تأهل الأهلي لدور المجموعات بفضل هدف سجله عبد الله السعيد برأسية في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها السعيد في تسجيل هدفا بالرأس مع الأهلي منذ انضمامه للفريق.

فالرأسية الوحيدة التي نجح في تسجيلها هدفا كانت في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2013 أمام القطن الكاميروني.

حسام غالي

سجل حسام غالي الهدف الأول للأهلي في المباراة وهي المرة الأولى التي ينجح فيها قائد الفريق الأحمر في تسجيل هدفا في دوري أبطال إفريقيا منذ 15 عاما.

فآخر هدف سجله غالي مع الأهلي كان أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا عام 2001.

كما أن هذا الهدف هو الأول لغالي مع الأهلي تحت قيادة مارتن يول.