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انتهت - روما 3-2 تورينو.. توتي يقلب الطاولة

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انتهت - روما 3-2 تورينو.. توتي يقلب الطاولة انتهت - روما 3-2 تورينو.. توتي يقلب الطاولة

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد تورينو بالدوري الإيطالي يوم الأربعاء.

ويحل تورينو ضيفا على روما ضمن الجولة 34 من الكالتشيو.

صلاح كاد أن يسجل مرتين في شباك تورينو

وسجل أندريا بيلوتي مهاجم تورينو هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وتعادل كوستاس مانولاس لروما في الدقيقة 65، قبل أن يسجل جوزيف مارتينز الهدف الثاني لتورينو في الدقيقة 80.

وسجل النجم فرانشسكو توتي ثنائية لروما في الدقيقتين 83 و86.

ويشارك صلاح في الخط الأمامي مع ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي.

ويحاول فريق العاصمة الإيطالية الحصول على نقاط المباراة الثلاث، لمواصلة احتلال المركز الثالث والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

روما تعادل مع تورينو في مباراة الذهاب، بمباراة شهدت غياب محمد صلاح للإصابة وانتهت بهدف لكل فريق.

وسيسعى روما هذه الليلة لتفادي هذا السيناريو، لأن التعثر سيمنح إنتر ميلان الفرصة لتضييق الفارق بشكل أكبر حال حقق الفوز في مباراته.

صلاح هو هداف روما هذا الموسم حتى الآن برصيد 13 هدفا، سجل منها 12 في الكالتشيو وهدف في دوري أبطال أوروبا.

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