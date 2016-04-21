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طحنون بن محمد وسيف وعمر بن زايد يعزّون في وفاة محمد مبارك الخييلي

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طحنون بن محمد وسيف وعمر بن زايد يعزّون في وفاة محمد مبارك الخييلي طحنون بن محمد وسيف وعمر بن زايد يعزّون في وفاة محمد مبارك الخييلي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس، واجب العزاء إلى العميد متقاعد مبارك محمد مبارك الخييلي، والعميد خليفة محمد مبارك الخييلي، في وفاة المغفور له بإذن الله والدهما، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة الخزنه في مدينة العين.

وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيان الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأبناءه الصبر والسلوان.

كما قدم التعازي سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.

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