عبد العزيز الغرير: المؤسسة لم تشترط سناً معيناً للمتقدمين

أوضح عبد العزيز الغرير رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير، أن شروط التقديم ومعايير القبول وبرامج المؤسسة سيتم قياسها وتعديلها حسب حاجة سوق العمل، موضحاً أن المؤسسة هي المسؤولة عن تلقي الطلبات ودراستها وترشيح الأفضل بعد التأكد من توفر شروط القبول والتي تتمثل في التفوق الدراسي والحاجة المالية واجتياز المقابلة الشخصية.

وأشار إلى أن المؤسسة وضعت برامج خاصة للمواطنين لدراسة برامج البكالوريوس في التخصصات المطروحة والتي اختيرت بعناية لتتواءم مع احتياجات سوق العمل واستراتيجية الدولة، أما برامج الدراسات العليا فخصصت في الوقت الحالي للمواطنين فقط، مبيناً أن المؤسسة لم تشترط سناً معيناً للمتقدمين للمنح.

دعم

وقال الغرير: «نعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الجامعات العريقة في أميركا وكندا وأستراليا لابتعاث الطلبة من المواطنين والعرب للدراسة في هذه الجامعات، ودعمهم خلال الدراسة ماديا بنسبة 100%، من خلال التكفل بكافة المصروفات الدراسية والمعيشية والسكن وغيرها من مستلزمات الابتعاث.

معرفة

وسيكون دعم الشباب العربي بالمعرفة والمهارات اللازمة ضمن اختصاصات المؤسسة، لتحقيق مكانتهم كقادة المستقبل في المنطقة، كما تهدف المؤسسة كذلك إلى توفير فرص تعليمية للشباب الإماراتي والعربي المتفوّق والذين لم تسعفهم الظروف في متابعة مسيرتهم التعليمية، وذلك من خلال برامج مخصصة للمنح الدراسيّة.

ودعا عبد العزيز الغرير، الشباب إلى العمل بجَد وتفان من أجل رد الجميل للوطن خاصة وأن مؤسسة عبدالله الغرير التعليمية تهدف أن تقدّم فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة لكل شاب وشابة متفوقين وغير قادرين على توفير تكلفة الدراسة. ويمكن للطلاب التقدّم بطلباتهم لبرنامج الغرير لطلبة العلوم والتكنولوجيا عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 مايو 2016.