النعيمي: شبابنا ركيزة أساسية في نهوض وبناء وتنمية الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن على وزارة الدولة لشؤون الشباب دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة في توجيه فئة الشباب للاستفادة من إمكاناتهم الفكرية والابداعية وضرورة تقديم المحفزات لهم لاستقطابهم لبناء مستقبلهم والاستفادة مما يتعلمونه في الجامعات والمعاهد والكليات لتولي القيادة والاستمرار في مسيرة البناء والتقدم والارتقاء لوطننا ومواطنينا.

وبين سموه أن الشباب والفتيات هم ركيزة أساسية في نهوض وبناء وتنمية الوطن، وبسواعدهم والاهتمام بهم تبنى الأوطان، وأن القيادة الرشيدة، تولي فئة الشباب من الجنسين والمرأة اهتماماً وأولوية من خلال ما تقدمه لهم من خدمات ودعم ومساندة لتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو حاكم عجمان في مكتبه بالديوان الأميري بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية رئيس مجلس برنامج عبدالعزيز لإعداد القادة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب التي أطلعت سموه على خطط واستراتيجية الوزارة والبرامج التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة في مختلف إمارات الدولة.

تميز

ودعا سموه خلال اللقاء إلى ضرورة الاهتمام بالشباب المتفوقين والمتميزين وابتعاثهم للدراسة في أرقى الجامعات ودعمهم ومتابعتهم والاستفادة من أفكارهم التطويرية ومما تعلموه في خدمة بلادهم كما وجه سموه بضرورة التعاون بين كافة المؤسسات والجهات المهتمة بفئة الشباب.

وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه وفخره لما وصلت إليه المرأة في الامارات وجهودها في بناء الوطن والمشاركة في تنمية مقدراته وسعيها لتكون في مقدمة أبناء الوطن وخدمته، مؤكداً أن وصولها إلى منصب وزيرة وسفيرة جاء نتيجة ادائها المتميز في كافة المجالات حيث أثبتت قدرتها على ادارة العديد من المؤسسات والهيئات والشركات بكل اقتدار.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الخاصة بقطاع الشباب وتوفير البنى التحتية لشغل الفراغ لدى تلك الفئة والنهوض بهم والارتقاء بقدراتهم وحثهم على التقيد بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة من خلال التركيز على تقديم أفضل الخدمات المتميزة لهم لتحفيزهم على الابتكار.

قدوة

واستمع سموه من معالي شما المزروعي إلى آخر مستجدات وبرامج وأنشطة الوزارة والتي ستركز في المرحلة المقبلة على رؤية الشباب وتحفيزهم للارتقاء بقدراتهم وتميزهم وتفوقهم دراسياً وفكرياً وابداعياً ليكونواً نموذجا يحتذى به في كافة المواقع الانتاجية وخدمة المجتمع.

وقدمت معالي الوزيرة لسموه نبذة عن بعض الأفكار التي سيتم تنفيذها ومن بينها انشاء مجلس الإمارات للشباب، الذي سيهتم بشؤون الشباب في كافة امارات الدولة وسيكون حلقة تفاعل وتواصل بين الشباب ومختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعبدالله أمين الشرفا المستشار بالديوان الأميري، ومروان بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.