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ولي عهد أبوظبي يناقش مع محمد بن نايف القضايا الإقليمية والدولية

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ولي عهد أبوظبي يناقش مع محمد بن نايف القضايا الإقليمية والدولية ولي عهد أبوظبي يناقش مع محمد بن نايف القضايا الإقليمية والدولية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الرياض أمس، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات وتقويتها بما يحقق تطلعاتهما المشتركة.

كما تم خلال اللقاء بحث القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق البلدين حولها في سبيل حفظ أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

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