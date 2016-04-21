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سموه يستعرض مع محمد بن سلمان المستجدات في المنطقة

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سموه يستعرض مع محمد بن سلمان المستجدات في المنطقة سموه يستعرض مع محمد بن سلمان المستجدات في المنطقة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الرياض، أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الشقيقة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والتشاور حول مجمل القضايا والمستجدات في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضره من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

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