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فتحي يكشف عن حيلة قديمة مع عبد الله السعيد ' مثل هدف يانج أفريكانز '

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فتحي يكشف عن حيلة قديمة مع عبد الله السعيد ' مثل هدف يانج أفريكانز ' فتحي يكشف عن حيلة قديمة مع عبد الله السعيد ' مثل هدف يانج أفريكانز '

كشف أحمد فتحي ظهير الأهلي عن حيلة قديمة تذكرها عندما سجل عبد الله السعيد هدفه القاتل في يانج أفريكانز يوم الأربعاء.

وحقق الأهلي انتصارا قاتلا على الفريق التنزاني بهدفين لهدف وتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

#في_إفريقيا بالفيديو والصور – +90.. عبد الله السعيد يرسل الأهلي لدور المجموعات

وقال فتحي في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأربعاء: "عندما لعبت مع عبد الله السعيد في ناشئي الإسماعيلي مطلع الألفية كنا نقوم بحيلة تسببت في فوزنا بأكثر من مباراة".

وأضاف "كنا نفضل بقاء عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء حتى الدقائق العشرة الأخيرة ليدخل ويقتنص هدف الفوز رغم قصر قامته، مثلما حدث أمام يانج أفريكانز".

أحمد فتحي: أشعر بالحزن رغم التأهل

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فيديو اليوم السابع

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