رمضان صبحى:أتمنى مواجهة الزمالك بنهائى بطولة أفريقيا حتى لايخرج اللقب من مصر

كشف رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، سر تراجع مستوى المارد الأحمر فى مباراته أمام يانج أفريكانز التنزانى، التى جمعتهما أمس على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 16 بدورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأوضح رمضان خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار اليوم" أن ضغط المباريات وإجهاد اللاعبين من كثرة السفر سواء مع الفريق أو المنتخب الوطنى، أدى إلى إجهادهم، خاصة فى ظل تلاحم مباريات الدورى مع كأس مصر، والبطولة الإفريقية.

وأعرب رمضان صبحى، عن أمنيته فى أن يشارك الأهلى فى التتويج بلقبى الدورى العام هذا الموسم، وببطولة دورى أبطال إفريقيا، مؤكداً أن هذان اللقبان من أهم الألقاب التى يسعى لحصدهم مع المارد الأحمر.

وعن الاحتراف الخارجى، أوضح رمضان صبحى أنه يأمل فى الاحتراف فى أكبر الأندية الأوربية، مؤكداً أن احترافه سيكون من بوابة النادى الأهلى، ليخرج للملاعب الأوروبية بشكل يليق باسم القلعة الحمراء وباسمه شخصياً.

وعن مواجهة الزمالك فى دور المجموعات، أكد رمضان صبحى، أن الأهلى لا ينشغل بأسماء المنافسين، ويصب تركيزه دائماً على تحقيق الفوز، مشيراً إلى أمنيته فى أن يواجه الزمالك فى المباراة النهائية حتى لا يخرج اللقب خارج مصر.

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