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بالصور.. تعليم الإسماعيلية يفوز بالمركز الأول بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية

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بالصور.. تعليم الإسماعيلية يفوز بالمركز الأول بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية بالصور.. تعليم الإسماعيلية يفوز بالمركز الأول بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية
أعلنت الدكتورة أسماء الديب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى أقيمت بالمركز الثقافى الفرنسى بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية التى نظمتها الجمعية المصرية لأساتذة اللغة الفرنسية بالمدارس والجامعات والتى تسابق بها فريق مدارس الإسماعيلية تحت إشراف خالد خبير موجه عام اللغة الفرنسية.

وأشادت وكيلة المديرية بأداء الفريق وتدريبهم المكثف طوال العام وإنهم استحقوا حصولهم على المركز الأول مؤكدة على أهمية القصة والسيناريو الذى يعطى دافعيه للطلاب وعدم الاستسلام والسعى الدائم للمحاولة والنجاح والإبداع والاستكشاف للوصول للعالمية والاقتداء بالنماذج المشرفة والعلماء، والمخترعين العالمين على مر التاريخ الذين حققوا أرقاما قياسية واختراعات تخدم الإنسانية.

واختارت اللجنة عرض مدرسة الراهبات فرنسيسكان ليعرض فى حفل الختام وتم تسليم الكأس والجوائز المقدمة والشهادات فى حضور المستشار الفرنسى وأعضاء من السفارة الفرنسية ومستشار اللغة الفرنسية بالتربية والتعليم وبحضور ممثلين عن المدارس الفائزة مدرسة راهبات الفرنسيسكان وهيئة قناة السويس لغات والمستقبل الرسمية للغات.

بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية (1)

بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية (2)

بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية (3)

بمسابقة أنشطة اللغة الفرنسية (4)

- بالصور.. مهرجان ختام الأنشطة بمدرسة الزهراء بالقنطرة فى الإسماعيلية
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