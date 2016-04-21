عبد الحفيظ: مارتن يول صاحب الحق الوحيد في طلب متعب بالإحماء

حقق روما انتصارا غاليا أمام تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي في روما ليقترب من المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم تورينو بهدف لأندريا بيلوتي في الدقيقة 31 ثم تعادل كونستانتينوس مانولاس لروما في الدقيقة 66 قبل أن يتقدم جوزيف مارتينيز لتورينو مجددا في الدقيقة 80.

الأمور كانت تسير نحو خسارة لصاحب الأرض قبل أن يجري لوتشيانو سباليتي مدرب روما تغييرا بدخول فرانشيسكو توتي بدلا من سيدو كيتا في الدقيقة 86 ليتعادل توتي بعد 22 ثانية من مشاركته ثم يحرز هدف الفوز بعدها بدقيقتين في الدقيقة 89.

روما بدأ اللقاء مهاجما وهدد المرمى مرتين عن طريق تسديدتين لمحمد صلاح في الدقيقتين 11 و16 قبل أن يسيطر تورينو على المباراة. فسدد بيلوتي كرة قوية في القائم في الدقيقة 31 قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 34 لبيلوتي نفسه بعد خطأ من مانولاس ليترجمها المهاجم الإيطالي في المرمى في الدقيقة 35.

وحاول روما التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكن دفاع تورينو تصدى لهجمات الذئاب لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم روما بضراوة بغية التعادل الذي تحقق بالفعل عن طريق رأسية من مانولاس في الدقيقة 66 بعد ركلة ركنية نفذها دييجو بيروتي ببراعة.

وفي الدقيقة 80 سجل جوزيف مارتينيز المهاجم الفنزويلي هدف التقدم لتورينو مجددا بعد عرضية من برونو بيريس من اليمين مرت من الدفاع وأسكنها الشباك.

لكن الأمور تغيرت مع دخول توتي والذي سجل فور مشاركته من أول لمسة بعد ركلة حرة نفذها بيروتي مرت من الدفاع لتوتي أسكنها الشباك بيمينه في الدقيقة 87. ثم احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 89 إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء ترجمها توتي بنفسه في الشباك ليؤمن لفريقه الانتصار وسط صرخات جماهير الأوليمبكو.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد روما لـ68 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني ويفوز فريق العاصمة بعد تعادلين محبطين أمام أتالانتا وبولونيا.

شاهد أهداف اللقاء