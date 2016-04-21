بشهادة الأطباء مش بس الشعراء.. الوحدة قاتلة وترفع خطر الأزمات القلبية بـ29%

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها علماء بريطانيون، أن الشعور بالوحدة يزيد من مخاطر الاصابة بأزمات قلبية أو السكتة الدماغية بنسبة الثلث تقريباً.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، أن تأثير العزلة الاجتماعية يعادل تأثير القلق أو ضغوط العمل على كل من القلب والمخ.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام العلماء البريطانيون بتحليل بيانات أكثر من 181000 شخص، ووجدوا أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة والعزلة لديهم فرصة تتعدى 29% للإصابة بأمراض القلب و32% للسكتة الدماغية.

وأشار الباحثون إلى أن الشعور بالوحدة يمكن أن يطلق عليه اسم "الوباء الصامت"، لافتين إلى أن حوالى 1 مليون بريطانى يعانون من الشعور بالوحدة، وأكثر من نصفهم يعيشون وحدهم بالمنزل. وحذر الخبراء من العيش لفترة طويلة فى العزلة الاجتماعية لأنها تسبب تداعيات خطيرة على الصحة العقلية ولها تأثر سلبى على الرفاهية.

وقال الباحثون: "إننا نأخذ عوامل الخطر مثل السمنة وقلة النشاط البدنى ونربطها بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وهو أمر مفروغ منه، لكننا يجب أن نربط العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة أيضاً بتلك الأمراض، ونعمل على تجنب أثارها السلبية".

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