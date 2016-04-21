تنظيم القاعدة باليمن يكشف عن أسماء وصور قتلاه بسبب الغارات الأمريكية

كشف تنظيم القاعدة فى اليمن، عن قياداته وجنوده الذين قتلوا فى الغارات التى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على التنظيم فى المناطق التى ينتشر فيها باليمن.

وقال التنظيم فى بيان، إن القيادى حارث النظارى، قتل بغارة أمريكية لطائرة بدون طيار فى شبوة، بعد أن تمكنت شبكة تجسس تعمل لصالح القوات الأمريكية بتحديد موقعه.

وأشار التنظيم إلى أن كل من: "أبو أمين المصرى قتل فى حضر موت - أبو سلمة الأسترالى قتل فى حضر موت - أبو صهيب الأسترالى قتل فى حضر موت - حبيب التعزى قتل فى حضر موت - أبو خطاب النجدى قتل فى حضر موت - عبد الله الحجازى قتل فى الشحر - عنترة الوقارى قتل فى شبوة - قبيع الأبينى قتل فى شبوة - وضاح الحضرمى قتل فى حضر موت - مبارك الحضرمى قتل فى شبوة - عبد السميع الحدا قتل فى شبوة - سمرقند الحضرمى قتل فى حضر موت – عبد السلام الحضرمى قتل فى حضر موت – أبو يوسف المحفلى قتل فى الشحر - همام المصرى قتل فى حضر موت".

وأوضح التنظيم أنه تمكن من القبض على شبكة "تجسس" تعمل على الأرض لصالح القوات الأمريكية وتحدد أهدافًا للطائرات، مؤكدًا أنه قام بإعدامهم بتهمة التجسس.