"سيدتي ديكور" في فيللا عزت أبو عوف

في عددها الربيعي، تلاقي "سيدتي ديكور" القارئات، على دروب ملوّنة تمتصّ جوّ الفصل ونضارته وإشراقه، وتحاول إعادة بثه في جنباتها، بعيداً عن أي مغالاة أو شطط!

في معاينة سريعة لخطوط المصممين، نلاحظ أن البساطة والغرابة تزينان دنيا الديكور، وأن الألوان السادة والانسيابية والراحة تسيطر على التصاميم التي تبعد بأشكالها عن التقليدية. وثمة طغيان للألوان الكلاسيكية المحايدة، مثل: الأبيض والبيج والرمادي بمندرجاته، بالإضافة إلى الحارة، مثل: الأصفر والفوشيا بمندرجاتهما، مع دعوة خبراء الديكور إلى أن تكون العين هي الحكم الأول والأخير، في شأن انتقاء الأثاث و"الأكسسوارات" و"الديكورات"، خصوصاً أن صاحبة المنزل تنظر لمساحتها نظرة ثاقبة، بعيداً عن أي قاعدة خاصّة بالديكور.

من جهة ثانية، تطلع "سيدتي ديكور" على نتاج مصمّمين عرب وأوروبيين يعيدون النظر في كلّ ما يحوطهم، ويلهمون من أبسط التفاصيل، ويعدون قطع تفاجئنا بإغراء بساطتها، وبوظيفتها التي تهوّن علينا الكثير في يومياتنا.

من بين زياراتنا في هذا العدد، واحدة مميزة إلى مسكن المصمّم الإيطالي الشهير روميو سوزي الصيفي، حيث توليفة من التاريخ والطبيعة والأناقة والجمال، بالإضافة إلى زيارة إلى فيللا الممثل المصري عزت أبو عوف حيث تطلّ ملاح من مصر الملكية، وجولات في متاجر "لندن" الملونة للإطلاع على جديدها.

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