وفد الحكومة اليمنية يهدد بالانسحاب إذا لم تبدأ مشاورات الكويت صباح غد

أكد وفد الحكومة اليمنية المشارك فى مشاورات الكويت، أنه فى حالة عدم انعقاد المشاورات صباح غد الخميس، فإن الوفد سيضطر الى المغادرة.

وحمل الوفد فى بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، المليشيات كامل المسئولية امام الشعب اليمنى إذا لم تبدأ المشاورات صباح غد، موضحا أنه تم إعطاء المليشيات الفرصة الكاملة للحضور وتخلى الوفد بالصبر الكافى حرصا منه على تحقيق أى خطوة من أجل السلام وحقن دماء أبناء الشعب اليمنى نتيجة لتلكؤ مليشيات الحوثيين وصالح عن الحضور يوم الاثنين الماضى حسب الموعد المحدد لبدء المشاورات وبعد مضى ثلاثة أيام واستمرارهم بانتهاك وقف إطلاق النار وتصاعد اعتداءاتهم فى كافة الجبهات.

وأضاف البيان أن موقف الانقلابيين غير المسئول تأكد فى عدم حضورهم المشاورات فى الكويت التى دعا لها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجرى الإعداد لها منذ أشهر وحظيت بدعم دول العالم.

ودعا الوفد - فى البيان الذى بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية - المجتمع الدولى إلى تحمل مسئوليته الكاملة فى إدانة هذا الموقف الذى يعنى الإصرار على الحرب والاستمرار فى قتل الأبرياء والتصميم على تهديد الأمن الإقليمى والدولى من قبل تلك العصابات التى لا تؤمن بالحوار ولا بالسلام وتمعن فى انتهاك حقوق الإنسان والتمرد على الشرعية الدستورية والقانونية.

وأشار البيان الى أن صوت السلام والعقل كان ولا يزال هو الصوت الأعلى والسائد للشرعية فى اليمن فى مواجهة خطاب الحرب والكراهية الذى أوجدته القوى الانقلابية، منطلقين بذلك من روح المسئولية العالية المؤمنة بضرورة العمل الجاد والمخلص تجاه الشعب اليمنى وللحفاظ على حياته وكرامته وحريته إلا أن كل تلك الجهود المخلصة والمسئولة كانت تقابل بمزيد من التعنت من قبل الانقلابيين لإعاقة تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

>