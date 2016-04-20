جيش الاحتلال الإسرائيلى ينهى مناوراته بهضبة الجولان

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، المناورة التى بدأها منذ عدة أيام لاختبار استعداد قواته فى شمال إسرائيل وخاصة فوق هضبة "الجولان" السورية المحتلة، وقوع مواجهة فى الجبهة السورية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن المناورة شارك فيها مئات الطائرات الحربية والمروحيات والمدرعات من جميع التشكيلات البرية والجوية وخاصة على نطاق واسع.

وقالت إذاعة "صوت إسرائيل" إن مناورة الجيش الإسرائيلى ركزت على سيناريوهات محتملة منها اعتراض قذائف صاروخية وصواريخ فى الجبهة الداخلية وإطلاق النار باتجاه أهداف معادية.

وصرح المتحدث العسكرى باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، فى بيان له أول أمس، إنه تم التنبيه على المستوطنين فى المجلس الإقليمى الاستيطانى بالجولان والمجلس الإقليمى الاستيطانى فى غور الأردن بتوقع حركة متزايدة لقوات الطوارئ والسيارات العسكرية خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن المناورة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة ويقظة القوات.

- إسرائيل تطلق مناورة مفاجئة بـ"الجولان" بمشاركة مئات الطائرات والمدرعات

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