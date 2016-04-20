في_إفريقيا بالصور – شاهد فرحة جنونية بتأهل قاتل للأهلي.. واشتباكات بسبب السحر

نجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بطريقة جنونية بعدما سجل عبد الله السعيد هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتغلب الأهلي على يانج أفريكانز يوم الأربعاء بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

والتقطت عدسة FilGoal.com فرحة الأهلي الكبيرة بالتأهل القاتل لدور المجموعات.

هذا بالإضافة لاشتباك لاعبو الفريق الأحمر مع يانج أفريكانز، كل ذلك مع حضور الجماهير من ملعب المباراة لأول مرة منذ فترة كبيرة للغاية.

وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي الأهلي ويانج أفريكانز بسبب قيام حارس الفريق التنزاني بإخفاء حجر بين ملابسه للقيام بسحر للاعبي الفريق الأحمر.

شاهد صور المباراة

شاهد فرحة الأهلي بالتأهل

شاهد جمهور الأهلي في المدرجات

شاهد اشتباكات الأهلي ويانج أفريكانز