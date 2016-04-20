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متعب: أطالب بتوضيح رسمي من الأهلي للجميع.. ولو ثبت كذبي سأرحل

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متعب: أطالب بتوضيح رسمي من الأهلي للجميع.. ولو ثبت كذبي سأرحل متعب: أطالب بتوضيح رسمي من الأهلي للجميع.. ولو ثبت كذبي سأرحل

طالب عماد متعب مهاجم الأهلي من الجهاز الفني للأهلي بإصدار تصريحات رسمية ينفي فيها رفضه القيام بعمليات الإحماء خلال مباراة يانج أفريكانز.

وتغلب الأهلي على يانج أفريكانز يوم الأربعاء بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله ليتأهل لدور المجموعات.

والتقطت عدسات الكاميرات حديثا بين محمد أبو العلاء أخصائي التأهيل ومتعب يطلب فيه الأول من الاخير القيام بعمليات الإحماء خلال المباراة.

وفسر متعب سبب رفضه القيام بعمليات الإحماء لـFilGoal.com قائلا:"ما حدث أن أخصائي التأهيل طلب مني الإحماء. فقلت له: لم يطلب الجهاز الفني مني إجراء عملية الإحماء". (طالع باقي تصريحات متعب)

وتحدث مهاجم الأهلي لقناة "أون تي في" قائلا:"أطالب الجميع بالابتعاد عني وتركي في حالي".

وواصل"الكل يتحدث عن متعب سواء كان يلعب أم لا يشارك، أنا أحترم نفسي والأهلي".

وأردف"ارحموني واتركوني في حالي، لن أعتزل إلا في حالة رغبتي باتخاذ ذلك القرار".

وتابع"أطالب أعضاء الجهاز الفني للأهلي بإصدار تصريحات رسمية لوسائل الإعلام، وإذا لم يحدث ذلك الأمر فسأعتبر ذلك الأمر مقصود ضدي".

وأتم"إذا ثبت أيضا أن ما أقوله ليس صحيحا سوف أرحل على الفور عن الأهلي".

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فيديو اليوم السابع