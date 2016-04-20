نائب طوخ يقدم طلب إحاطة لرئيس "النواب" لتدهور الأكاديمية المهنية للمعلمين

تقدم النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تدهور أحوال الأكاديمية المهنية للمعلمين فى 6 أكتوبر والتابعة لوزارة التربية والتعليم ما أثر بالسلب على خدمة ملايين المعلمين فى مصر ، وتسبب فى تراجع الأداء، وتولى المناصب بعشوائية وفقا للأهواء وليس الضوابط والشروط.

وأكد بدوى أن الأكاديمية أنشأت بالقرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2008 وتمارس عملها بعشوائية ولا يوجد تفعيل للهيكل الإدارى للأكاديمية حتى الآن موضحا أنه لا توجد معايير لشغل الوظائف القيادية فى الأكاديمية.

وأضاف النائب فى طلبه أنه يوجد فى الأكاديمية أمين عام تمارس عملها منذ 5 أعوام بقرار تكليف لحين الإعلان عن شغل الوظيفة وحتى الآن لم يتم الإعلان رغم أن الأمينة الحالية لا تنطبق عليها الشروط موضحا أن بعض العاملين فى الأكاديمية نقلوا بدرجاتهم للأكاديمية من مديريات التربية والتعليم والبعض الآخر ما زال منتدبا وللأسف بعضهم ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وكان من الداعمين لهم خلال اعتصامى "رابعة" و"النهضة".

وتساءل النائب كيف يتم إسناد الوظائف للقيادات دون ضوابط أو قواعد؟ وكيف لأكاديمية مهنية كبيرة بهذا الحجم لا يوجد بها لوائح فنية ومالية رغم أن القانون الجمهورى لإنشائها يفيد بضرورة وجود لوائح وحتى تاريخه منذ 8 أعوام تعمل الأكاديمية دون لوائح؟" مضيفا لذلك تم توزيع الإدارات والمكافآت والمناصب وفق أهواء المدير القائم بالعمل ما يتنافى مع القانون بدليل مشروع "يونيسيف" الذي يشرف عليه أشخاص بعينهم.

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