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صرف مستشار بمجلس الدولة وإخلاء سبيل أمين شرطة وآخرين فى «مشاجرة المرج»

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صرف مستشار بمجلس الدولة وإخلاء سبيل أمين شرطة وآخرين فى «مشاجرة المرج» صرف مستشار بمجلس الدولة وإخلاء سبيل أمين شرطة وآخرين فى «مشاجرة المرج»

أرشيفية

قرر المستشار محمد اباظة رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، الأربعاء، بصرف مستشار بمجلس الدوله مؤقتا من سراي النيابة واخلاء سبيل ٣ من اقاربة وامين شرطة و٤ اقرباء له بكفالة الف جنية لكل منهم

وأمر رئيس النيابة بتحريز السلاحين الخاصين بالمستشار وأمين الشرطة.

ووجهت لهم النيابة تهم الإصابة الخطأ لـ 8 أشخاص من العائلتين بينهم اثنين بطلق ناري.

كانت نيابه شرق القاهرة الكليةبرئاسة المستشارمحمد عبد الشافي المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد تلقت بلاغ بحدوث مشاجرة بين عائلتي المستشار وامين الشرطة بسبب الخلاف بين شقيق المستشار المحامي وسيدة من اقارب امين الشرطة بسبب تنفيذ حكم حضانه علي السيدة لصالح زوجها ومحامية شقيق المستشار وتتطورت الخناقة الي مشاجرة بالأسلحة.

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