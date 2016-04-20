أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار المغرب اليوم.. الملك سلمان يعلن تضامن الخليج مع الرباط فى قضية الصحراء

Google+ Print
أخبار المغرب اليوم.. الملك سلمان يعلن تضامن الخليج مع الرباط فى قضية الصحراء أخبار المغرب اليوم.. الملك سلمان يعلن تضامن الخليج مع الرباط فى قضية الصحراء
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول افتتاح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، القمة الخليجية - المغربية فى الرياض.

وفى كلمته، أكد الملك سلمان أن القمة الخليجية المغربية تعكس العلاقات الوثيقة فى كافة الجوانب بين الطرفين، مضيفاً أن دول الخليج تتضامن مع المغرب، لاسيما فى قضية الصحراء.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تأكيد الملك محمد السادس على الشراكة المغربية الخليجية وأنها تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، "بخصوص قضايانا المشتركة".

وقال الملك، فى خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء بالرياض، فى افتتاح قمة المغرب - دول الخليج، إن الشراكة المغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تقريرا جديدا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية أعطى صورة مغايرة للصورة "الوردية" التى رسمها وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم ، مصطفى الخلفى، فى تقريره الأخير، عن تطور حرية الإعلام بالمغرب، حيث صنف التقرير المملكة فى مراتب متأخرة.

وصنف المغرب فى المرتبة 131 فى العالم من أصل 180 دولة، حيث اعتبرت المنظمة أن حالة حرية الصحافة فى البلاد تبقى "غير مستقرة"، ما جعل المملكة تتأخر برتبة واحدة بالمقارنة مع تقرير "مراسلون بلا حدود" الصادر فى أبريل من العام الماضى.

موضوعات متعلقة..


>- الملك سلمان: نرفض أى مساس بالمصالح العليا للمغرب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان