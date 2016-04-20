أخبار المغرب اليوم.. الملك سلمان يعلن تضامن الخليج مع الرباط فى قضية الصحراء

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول افتتاح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، القمة الخليجية - المغربية فى الرياض.

وفى كلمته، أكد الملك سلمان أن القمة الخليجية المغربية تعكس العلاقات الوثيقة فى كافة الجوانب بين الطرفين، مضيفاً أن دول الخليج تتضامن مع المغرب، لاسيما فى قضية الصحراء.

أخبار المغرب اليوم..

>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تأكيد الملك محمد السادس على الشراكة المغربية الخليجية وأنها تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، "بخصوص قضايانا المشتركة".

وقال الملك، فى خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء بالرياض، فى افتتاح قمة المغرب - دول الخليج، إن الشراكة المغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة".

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تقريرا جديدا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية أعطى صورة مغايرة للصورة "الوردية" التى رسمها وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة، مصطفى الخلفى، فى تقريره الأخير، عن تطور حرية الإعلام بالمغرب، حيث صنف التقرير المملكة فى مراتب متأخرة.

وصنف المغرب فى المرتبة 131 فى العالم من أصل 180 دولة، حيث اعتبرت المنظمة أن حالة حرية الصحافة فى البلاد تبقى "غير مستقرة"، ما جعل المملكة تتأخر برتبة واحدة بالمقارنة مع تقرير "مراسلون بلا حدود" الصادر فى أبريل من العام الماضى.

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