تكريم مديري التصوير محمود عبد السميع وسعيد شيمي في إفتتاح مهرجان الإسماعيلية

مراسل«ONA»:

كرم مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ18 لهذا العام ، الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء، علي مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية، مديري التصوير محمود عبد السميع، وسعيد شيمي، والمخرج سمير عوف.

يذكر أن، لجنة التحكيم دورة مهرجان هذا العام في مسابقات المهرجان الأربعة الدولية، يرأسها المخرجة الفرنسية نينو كيرتادزي، ويشارك في لجنة التحكيم الناقد السينمائي المصري عصام زكريا وفنانة الرسوم المتحركة أنيت ميليس من لاتفيا، والمخرج السينمائية راش كيشيشيان من أرمينيا ، والمخرجة الفلسطينية مي عودة .