أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تكريم مديري التصوير محمود عبد السميع وسعيد شيمي في إفتتاح مهرجان الإسماعيلية

Google+ Print
تكريم مديري التصوير محمود عبد السميع وسعيد شيمي في إفتتاح مهرجان الإسماعيلية تكريم مديري التصوير محمود عبد السميع وسعيد شيمي في إفتتاح مهرجان الإسماعيلية

مراسل«ONA»:

كرم مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ18 لهذا العام ، الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء، علي مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية، مديري التصوير محمود عبد السميع، وسعيد شيمي، والمخرج سمير عوف.

يذكر أن، لجنة التحكيم دورة مهرجان هذا العام في مسابقات المهرجان الأربعة الدولية، يرأسها المخرجة الفرنسية نينو كيرتادزي، ويشارك في لجنة التحكيم  الناقد السينمائي المصري عصام زكريا وفنانة الرسوم المتحركة أنيت ميليس من لاتفيا، والمخرج السينمائية راش كيشيشيان من أرمينيا ، والمخرجة الفلسطينية مي عودة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا