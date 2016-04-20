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نتنياهو يستفز الفلسطينيين ويدعو اليهود للتنزه بمدن الضفة خلال عيد الفصح

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نتنياهو يستفز الفلسطينيين ويدعو اليهود للتنزه بمدن الضفة خلال عيد الفصح نتنياهو يستفز الفلسطينيين ويدعو اليهود للتنزه بمدن الضفة خلال عيد الفصح
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين اليهود إلى التنزه خلال عيد الفصح اليهودى فى جميع مناطق الضفة الغربية، ما يعد استفزازًا لمشاعر الفلسطينيين وسكب المزيد من الزيت على النار.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "صوت إسرائيل" إن تصريحات نتنياهو جاءت خلال برقية بعث بها إلى رؤساء مجلس مستوطنات الضفة الغربية بمناسبة قرب حلول عيد الفصح.


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