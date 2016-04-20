كلية الزراعة بالفيوم تنظم ملتقى التوظيف السادس لخريجى الكلية

نظمت كلية الزراعة جامعة الفيوم اليوم فعاليات الملتقى التوظيفى السادس لخريجى الكلية للعام الجامعى 2014-2015 برعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم والدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وبإشراف الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة ورئيس الملتقى والدكتور رمضان عبد العزيز مدنى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الملتقى والدكتور عاطف أحمد عبد المجيد مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية ومنسق الملتقى وذلك بقاعة الدكتور سعد نصار بالكلية.

وأكد الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة فى كلمته أن إدارة جامعة الفيوم وضعت خطة إستراتيجية جعلتها تساهم فى حدوث طفرة فريدة من نوعها على المستوى الأكاديمى وعلى مستوى الدراسات العليا.

وأوضح أن هناك رابطة لخريجى جامعة الفيوم والبالغ عددهم حوالى 87000 طالب وأن أقدم خريج بجامعة الفيوم يبلغ عمره الآن 60 عامًا.

وأضاف أن جامعة الفيوم تخرج منها أجيال عديدة قاموا برفعة شأن الوطن وتقدمه وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق منع الاغتراب لأبناء محافظة الفيوم من خلال إنشاء واستكمال للكليات غير الموجودة بالجامعة .

وحضر الملتقى الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عطا الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نيفين السواح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور وليد الشيمى مدير وحدة الخريجين بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومديرى وممثلى الشركات الزراعية والطلاب والخريجين.

وأكد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع سعى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تحقيق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وأنه يتمنى أن يكون خريج جامعة الفيوم متميز وقادر على الاندماج فى سوق العمل وذلك من خلال قياس مستويات الخريجين بصفة دورية والعمل على تنمية قدراتهم وأن هذا الملتقى يعتبر يوم الحصاد لسنوات الدراسة السابقة وعيد يحتفل به الخريجون وأولياء أمورهم.

وأشارت الدكتورة منى الخشاب عميدة الكلية إلى أن الملتقى يهدف إلى التنسيق بين الشركات الاستثمارية وخريجى الكلية وذلك لتوفير فرص عمل للخريجين ,وتوفير فرص تدريب للطلاب فى الشركات والمصانع فى مختلف التخصصات، ومساعدة الخريج على إقامة مشاريع صغيرة وإمكانية تمويلها، وتدريب الخريج على عمل دراسات الجدوى.

ولفت الدكتور رمضان عبد العزيز مدنى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أن أسرة الكلية تتشرف بدعوة جميع أطياف المجتمع المدنى والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلى الشركات الراعية ووجه كلمة للخريجين تمنى فيها عدم الانقطاع بعد التخرج والتواصل الدائم مع الكلية التى تفتح أبوابها لهم على مصراعيها .

وأوضح الدكتور وليد الشيمى مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة أن هذا الملتقى يأتى من خلال إحداث تواصل فعال بين الخريجين ومنسقى الشركات فى سوق العمل، وأشاد بدور مؤسسات العمل والشركات الراعية فى الاهتمام بالخريجين وتوفير فرص العمل المتاحة أمامهم.

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