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«مجلس الوزراء»: تقارير متابعة دورية لتنفيذ مشروعات الحكومة كل 6 أشهر

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«مجلس الوزراء»: تقارير متابعة دورية لتنفيذ مشروعات الحكومة كل 6 أشهر «مجلس الوزراء»: تقارير متابعة دورية لتنفيذ مشروعات الحكومة كل 6 أشهر

ارشيفية – رئيس الوزراء دكتور شريف إسماعيل

قال حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعمل على توفير ضمانات كافية لوصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على الأسعار، لافتا إلى أن هناك تقارير متابعة دورية كل 6 أشهر بين الحكومة ومجلس النواب، لتنفيذ مشروعات الحكومة. وأضاف “القاويش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أن رئيس الحكومة أكد ضرورة عرض الوزراء لبرامج عمل وزاراتهم للجان التى يتم تشكيلها داخل المجلس، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قدم اليوم بيانا كاملا للمشروعات التى يتم تنفيذها الآن من جانب الحكومة إلى جانب المشروعات المقبلة والموارد اللازمة لها. وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد حتمية التوافق بين الحكومة ومجلس النواب، موضحا أن “إسماعيل” أكد أهمية تنفيذ وإكمال الأجندة التشريعية المكملة لبرنامج الحكومة ومن بينها قانون التأمين الصحى.

 

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