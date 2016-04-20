الأهلى ووفاق سطيف على رأس مجموعات دورى أبطال أفريقيا

حسم النادى الأهلى صعوده للدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا بفوزه الصعب على يانج أفريكانز التنزانى بنتيجة 2-1 فى إياب الدور ثمن النهائى من البطولة. وأصبح الأهلى بجانب أندية وفاق سطيف الجزائرى، الزمالك، الوداد المغربى، وفاق سطيف الجزائرى، زيسكو الزامبى، وإنيمبا النيجيرى. وفقا لتصنيف الأندية سيكون الأهلى مع وفاق سطيف على رأس مجموعتى دور الـ8 من دورى الأبطال، حيث تعتمد القرعة على تصنيف الأندية فى آخر 5 سنوات، وهو ما يتفوق فيه المارد الأحمر مع الفريق الجزائرى على نظرائهم. يتصدر الأهلى التصنيف برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن مازيمبى، الذى ودع البطولة على يد الوداد المغربى، والترجى ثالثا برصيد 35 نقطة لكنه يلعب حاليا فى الكونفدرالية، بينما وفاق سطيف الرابع برصيد 33 نقطة. التصنيف الثانى .. الزمالك مع فيتا كلوب.

التصنيف الثالث ..الملعب المالى الوداد المغربى

التصنيف الرابع .. أسيك أبيدجان الإيفوارى مع إنيمبا النيجيرى.

من المقرر إقامة قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا 24 مايو المقبل فى القاهرة لتحديد أطراف مجموعتى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.