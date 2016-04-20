على جمعة: "الحجاب فرض.. ولو خلعته المرأة ملكش دعوة وخليك فى حالك"

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه علينا البعد عن المهاترات التى نراها فى الوقت الحالى، مضيفًا: "الحجاب فرض ولا لأ أيوة فرض، والحجاب معمول للمرأة عشان محدش يشوف شعرها إلا بإذنها، لكن لو هى شالت الحجاب خليك أنت فى نفسك وملكش دعوة بيها".

وأضاف "جمعة"، بكلمته خلال اللقاء المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أنه لا يعنى بما سبق إجازة النظر للنساء غير المحجبات، ولكن على كل الأطراف التزم حدودهم، ورد على سؤال أحد الطلاب الخاص بتأخر استجابة الدعاء: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والدعاء عبادة فى حد ذاته - فلا تيأس وادعو الله".

وتابع الدكتور على جمعة: "الجمال نسبى وليس مطلقًا، الجمال يختلف من شخص إلى آخر اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأى شىء لا يتغير يكون مطلقًا".

وقال الدكتور على جمعة، المفتى السابق للجمهورية، "أقول للعيال بتوع الفيسبوك والتيسبوك بلاش قلة ديانة وتحريف لكلام الله ورسوله، القضية واضحة مصر تطبق الشريعة دستورًا وقانونًا وخطابًا سياسيًا وتاريخًا وثقافة فهيا بنا نتفهم".

وأضاف جمعة، أن الحديث عن تطبيق حدود الله لابد أن يراعى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مؤكدًا أن السودان طبقت الحدود لفترة وأوقفت تطبيقها بعد ذلك، وباكستان أيضًا أوقفت تطبيق الحدود، قائلاً: "علينا أن نفهم الشريعة وعدم المتجارة بها، ومصر تسير على الشريعة".

بدء اللقاء المفتوح لـ"على جمعة" مع طلاب جامعة القاهرة

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