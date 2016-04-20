أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يعادل رقمه القياسي في الفوز خارج ملعبه

Google+ Print
برشلونة يعادل رقمه القياسي في الفوز خارج ملعبه برشلونة يعادل رقمه القياسي في الفوز خارج ملعبه

سحق برشلونة مضيقه ديبورتيفو لاكورونيا بثمانية أهداف دون رد في إطار المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع 34 من الدوري الإسباني.

سجل الأهدف لويس سواريز في الدقائق 11 و24 و53 و64 فيما سجل كلا من ليونيل ميسي ونيمار وإيفان راكيتيتش ومارك بارترا هدفا.

وبهذا الفوز عادل برشلونة الرقم القياسي المسجل باسمه 3 مرات بأكبر فوز خارج الملعب في الدوري الإسباني بنفس النتيجة 8-0.

وكان برشلونة قد فاز بثمانية أهداف خارج ملعبه لأول مرة أمام لاس بالماس في 25 أكتوبر 1959.

ثم كرر الفوز بنفس النتيجة على ألميريا في 20 نوفمبر 2010 سجل منها ميسي هاتريك وأضاف بويان كركيتش هدفين وسجل بيدرو وإنييستا هدفا وهدفي عكسي.

كما تغلب على كوردوبا بثمانية أهداف خارج ملعبه في 2 مايو 2015 سجل منها سواريز نفسه هاتريك وسجل ميسي هدفين وهدف لكل من إيفان راكيتيتش ونيمار وجيرارد بيكيه.

ويأتي الانتصار العريض لبرشلونة كاستفاقة وردا على المشككين في فرص الفريق في حسم الدوري بعد أن عجز عن تحقيق الفوز في محليا في مبارياته الـ4 الأخيرة مما قلص الفارق بينه وبين الغريم ريال مدريد لنقطة واحدة وتعادل معه أتلتيكو مدريد في رصيد النقاط وتفوق البلوجرانا فقط بفارق الأهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع