برشلونة يعادل رقمه القياسي في الفوز خارج ملعبه

سحق برشلونة مضيقه ديبورتيفو لاكورونيا بثمانية أهداف دون رد في إطار المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع 34 من الدوري الإسباني.

سجل الأهدف لويس سواريز في الدقائق 11 و24 و53 و64 فيما سجل كلا من ليونيل ميسي ونيمار وإيفان راكيتيتش ومارك بارترا هدفا.

وبهذا الفوز عادل برشلونة الرقم القياسي المسجل باسمه 3 مرات بأكبر فوز خارج الملعب في الدوري الإسباني بنفس النتيجة 8-0.

وكان برشلونة قد فاز بثمانية أهداف خارج ملعبه لأول مرة أمام لاس بالماس في 25 أكتوبر 1959.

ثم كرر الفوز بنفس النتيجة على ألميريا في 20 نوفمبر 2010 سجل منها ميسي هاتريك وأضاف بويان كركيتش هدفين وسجل بيدرو وإنييستا هدفا وهدفي عكسي.

كما تغلب على كوردوبا بثمانية أهداف خارج ملعبه في 2 مايو 2015 سجل منها سواريز نفسه هاتريك وسجل ميسي هدفين وهدف لكل من إيفان راكيتيتش ونيمار وجيرارد بيكيه.

ويأتي الانتصار العريض لبرشلونة كاستفاقة وردا على المشككين في فرص الفريق في حسم الدوري بعد أن عجز عن تحقيق الفوز في محليا في مبارياته الـ4 الأخيرة مما قلص الفارق بينه وبين الغريم ريال مدريد لنقطة واحدة وتعادل معه أتلتيكو مدريد في رصيد النقاط وتفوق البلوجرانا فقط بفارق الأهداف.