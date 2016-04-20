بالفيديو - برشلونة ينتفض.. ويدك شباك ديبورتيفو بـ8 أهداف

(إفي): اكتسح برشلونة مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بثمانية أهداف دون رد في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب ريازور لينهي سلسلة النتائج المخيبة الأخيرة.

سيطر برشلونة على مجريات المباراة بشكل كامل منذ البداية حتى النهاية، حيث ظهر على اللاعبين عزمهم على تحقيق الانتصار وتجنب أي سقوط جديد، وذلك وسط استفاقة رهيبة من الأوروجوائي لويس سواريز.

بهذه الطريقة ينهي برشلونة سلسلة من النتائج السلبية مثل الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال، وحصد نقطة واحدة من أصل 12 ممكنة في أخر أربع مباريات بالليجا.

وتألق سواريز حيث سجل بمفرده أربعة أهداف، بجانب هدف للأرجنتيني ليونيل ميسي وآخر للكرواتي ايفان راكيتيتش ومثله لمارك بارترا مع هدف لنيمار ليحقق البرسا فوزا أخرج بكل تأكيد الفريق من أي حالة شك واحباط يفترض أنه كان يمر بها بسبب النتائج الأخيرة.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو الثاني الذي يلعب حاليا مع أثلتيك بلباو وأربع نقاط عن ريال مدريد الذي سيستضيف فياريال في وقت لاحق الليلة، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو عند 38 نقطة في المركز الـ14.

أهدر الأوروجوائي لويس سواريز (ق7) فرصة تسجيل الهدف الأول من هجمة منظمة انتهت ببينية من إنييستا لسواريز حيث سددها الأخير في الشباك من الخارج.

تألق حارس الديبور مانو بعد سلسلة من تبادل الكرات بين ميسي ونيمار لسواريز سددها الأرجنتيني ولكنه تصدي لها (ق10) تمكن سواريز من تسجيل الهدف الأول (ق11) من ركنية حولها بقدمه لداخل المرمى بعدما دفع أحد مدافعي الديبور.

أهدر ديبورتيفو فرصة تسجيل هدف التعادل من كرة علوية جعلت بورخيس (ق18) شبه منفرد بالحارس كلاوديو برافو ولكنه سددها ضعيفة للغاية.

أضاع الديبور (ق20) فرصة محققة من انفراد أجهضه الخروج الجيد لبرافو ثم وصلت الكرة لبورخيس الذي سددها فوق العارضة.

أضاف سواريز الهدف الثاني (ق24) بتمريرة من إنييستا لميسي الذي حولها من مرة واحدة للأوروجوائي المنفرد ليضعها في الشباك.

استمر استحواذ برشلونة على الكرة بعد الهدف الثاني وسط محاولات من ديبورتيفو لتقليص الفارق ولكن محاولات أصحاب الأرض باءت بالفشل حتى انتهى الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني سجل برشلونة الهدف الثالث (ق46) بعد عرضية من سواريز لإيفان راكيتيتش الذي سددها من مرة واحدة لتعانق الشباك.

أضاف سواريز الهدف الثالث له والرابع لفريقه (ق53) بعد بينية من ميسي حولها بوجه قدمه لداخل الشباك.

سجل الأوروجوائي هدفه الرابع والخامس لفريقه بعد تمريرة علوية لنيمار المنفرد الذي مررها لسواريز ليضعها في المرمى من ثاني محاولة بعد ان اصطدمت في الأول بمدافع ديبورتيفو (ق64).

أضاف ميسي الهدف السادس (ق73) بعد مراوغة رائعة من سواريز تلتها تمريرة نحو الأرجنتيني الذي حولها لداخل الشباك بسهولة.

تمكن بارترا (ق79) من تسجيل الهدف السابع بعد انطلاقه من بين مدافعي الديبور وتسديده للكرة لتحتضن الشباك، ثم أضاف نيمار الثامن (ق81) بعد تمريرة من سواريز.

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