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نائب النور بالإسكندرية يلتقى أحمد زكى بدر لمتابعة تحويل العامرية إلى مدينة

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نائب النور بالإسكندرية يلتقى أحمد زكى بدر لمتابعة تحويل العامرية إلى مدينة نائب النور بالإسكندرية يلتقى أحمد زكى بدر لمتابعة تحويل العامرية إلى مدينة
التقى الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وعضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب بالإسكندرية، اليوم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة تحويل العامرية إلى مدينة، والوقوف على آخر المستجدات.

يذكر أن الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف نائبى الحزب عن دائرة العامرية وبرج العرب، تقدما بطلب لرئيس مجلس الوزراء بتحويل العامرية لمدينة.


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مصر 365

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