بالصور.. بدء العمل فى أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط بكفر الشيخ

تفقد اللواء حمدى بدين مسئول الثروة السمكية بالقوات المسلحة، وقائد المنطقة الشمالية، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، موقع أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع القومى، على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تتضمن 3 آلاف فدان ببركة غليون، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاحها فى أقل من شهرين.

وقال اللواء بدين، إن المشروع يعد من أكبر المزارع السمكية على مستوى الجمهورية، من حيث المساحة، ومتوقع متوسط إنتاج الفدان 6 أطنان .

وأضاف اللواء السيد نصر، إن المشروع يخلق فرص عمل لأبناء المحافظة من 10000 عامل مباشر و5000 غير مباشر، ويقع المشروع فى موقع استراتيجى منتصف ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط.

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