اطلالات النجمات في اليوم الاول من اسبوع الموضة في بيروت

انطلق اسبوع الموضة في بيروت تحت عنوان la mode a Beirut بتنظيم من شركة l.i.p.s الذي يتضمن اجندة متنوعة من العروض لاشهر المصممين اللبنانيين. افتتح اليوم الاول بعرض للمصمم الشاب شادي زين الدين تحت عنوان beryth تلاه عرض للمصمم المخضرم عبد محفوظ .هذا الحدث يتم برعاية مجلة وموقع سيدتي التي ستنقل العروض مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع في قسم الازياء .وقد حضرت في اليوم الاول شخصيات فنية واجتماعية واعلامية مثل رولا سعد ودانييلا رحمة والاخوات عبد العزيز ومايا نعمة وملكة جمال ستار اكاديمي سهيلة بن لشهب . وقد اطلت الفنانة رلى سعد بحاجبين مرصعين على غرار اطلالة سابقة لمايا دياب ولفتت الانظار بالاكسسوار الذي زين يدها بطريقة غربية .اما مقدمة البرامج دانييلا رحمة فقد اطلت بفستان من الدانتيل الابيض والاسود.