"تمريض بنها" يوقف تدريب طلابه بمستشفى الأطفال بعد الاعتداء عليهم

أصدر مجلس كلية التمريض ببنها، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف تدريب الطلاب بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها، لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة اعتداء عمال مطبخ المستشفى على الطلاب أثناء التدريب أو الاعتذار.

من جانبها، قالت الدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض، إنه تم إلغاء التدريب العملى فى الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2015- 2016 مع مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، مشيرة إلى أنه تم توزيع الطلاب المتدربين على المستشفيات الأخرى بمدينة بنها، لاستكمال التدريب العملى لمادة تدريب تمريض الأطفال، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق فى واقعة تعدى موظفى المطبخ بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها على الطلاب، بناء على قرار مجلس كلية التمريض بالجامعة.

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