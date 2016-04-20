نقيب المحامين يتضامن مع طارق العوضي في بلاغ نواب البرلمان ضده

أعرب سامح عاشور، الأربعاء، عن تضامنه مع المحامي طارق العوضي في البلاغ المقدم ضده من مصطفى بكري و46 نائبًا آخرين يتهمونه فيه بإهانة مجلس النواب وتهديدهم حال موافقتهم على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

وأكد عاشور، المتواجد حاليا لحضور إحدى الجلسات بدولة الكويت، تضامنه الشخصي وتضامن نقابة المحامين في مواجهة بلاغ تكميم الأفواه ضد “العوضي”، والذي سيمثل أمام نيابة الرحاب للاستماع إلى أقوله غدًا الخميس.

تستمع نيابة استئاف القاهرة، غدا الخميس، لأقوال المحامى طارق العوضى، فى البلاغ الذى قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب للنائب العام، لاتهامه بتهديدهم حال موافقتهم على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بإحالة البلاغ المحرر من قبل النائب مصطفى بكرى، وحمل توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق فى اتهام المحامى طارق العوضى، بالتطاول عليهم بعد تصريحاته حول تبعية تيران وصنافير.

وأرسلت نيابة استئناف القاهرة، استدعاء لـ”العوضى”، بضرورة الحضور إلى مقر النيابة العامة بمدينة الرحاب، للتحقيق فى البلاغ المقيد برقم 25 لـسنة 2016 حصر تحقيق.