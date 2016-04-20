سفير مصر بموسكو: تنسيق بين مصر وروسيا لعودة الطيران

أكد د. محمد البدرى سفير مصر فى روسيا خلال لقائه المفتوح اليوم الأربعاء، مع أساتذة وخبراء الشرق الأوسط فى كلية اتصالات النقل الجوى بجامعة موسكو لهندسة النقل أن العلاقات المصرية الروسية قد دخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية مدفوعة فى ذلك بإرادة قوية وتصميم مشترك من جانب القيادتين والشعبين فى البلدين.

وأكد البدرى بحسب البيان الصادر عن الخارجية، على أن تعليق الطيران بين الدولتين هى مسألة مؤقتة وليست قراراً سياسياً كما قد يصفه البعض، مشيراً إلى أن التنسيق يجرى على قدم وساق بين الخبراء فى الدولتين، موضحاً وجود فريق من خبراء الطيران الروس بالفعل فى مصر حالياً للتنسيق مع نظرائهم المصريين، مشيراً إلى أن روح التعاون تسود هذه المشاورات.

وشدد البدرى فى حديثه كذلك على أن مصر دولة آمنة، وأن المنتجعات السياحية ومقاصد السياح الروس فى مصر آمنة تماماً وأنها فى انتظار السياح الروس بمجرد رفع حظر الطيران على مصر.

وأوضح البدرى أن العلاقات الثنائية لم تتأثر بقرار تعليق الطيران إلى مصر وأن التنسيق السياسى يجرى بين البلدين، وأن كافة مناحى العلاقات الثنائية تسير بشكل مضطرد وطبيعى بينهما، مشدداً على وجود رؤى مشتركة فى كثير من القضايا الدولية والإقليمية بين قيادتى البلدين وروح من المحبة تجمع الشعبين.

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