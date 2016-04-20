بالصور.. السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفل بعيد ميلاد الملكة الـ90

احتفلت السفارة البريطانية فى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد الملكة إليزيبث الثانية الـ 90 ، بمقر إقامة السفير البريطانى جون كاسن، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب.

وقال كاسن، خلال كلمته أمام الحضور بالحفل: "سنتغلب على جميع محاولات دق الأسافين بين مصر وبريطانيا، سنواصل الجهود لإعادة الطيران بين البلدين، فالعلاقات بيننا ليست فقط فى السفارات، والبيانات الرسمية، ودورى هنا أن أستمع وأساعدكم على النجاح لنزدهر معا".

وأضاف كاسن، "كانت هناك اتفاقيات بين البلدين العام الماضى، فى مجالات مختلفة من بينها التعليم ولن نتوقف حتى نحل المشكلات بيننا وننجح معا، سننجح بكم وبالموهبين بينكم.. حفظ الله الملكة وحفظ مصر وحفظكم جميعا".

حضر الاحتفال عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، منهم وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ووزير التنمية لمحلية أحمد زكى بدر، والزميل خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، كما حضر سفراء الاتحاد الأوروبى هولندا وسويسرا وعدد من نواب البرلمان.

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