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بالصور.. الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم

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بالصور.. الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم بالصور.. الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم
شهد الجامع الأزهر أمس حدثًا تاريخيًا وحضورًا كثيفًا لطلاب العلم يقدرون بقرابة العشرة آلاف من ومختلف بلدان العالم، الذين توافدوا لساحة الجامع فور الإعلان عن عقد مجلس حديثى لقراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذى، على يد نخبة من كبار علماء الحديث في العالم الإسلامي وإعطاء إجازة للحاضرين في هذا الكتاب.

وقال الدكتور محمد مهنا المشرف علي أروقة الجامع الأزهر، إن ذلك المشهد النادر الذي شهدناه بالجامع الأزهر أمس فيه رد بليغ على من يتهم الأزهر وكتب التراث بلا وعى وفهم، وأضاف أنه على هؤلاء أن يفهموا أن الأزهر هو قبلة العلم وأن كتب التراث كتبٌ قيمة كتبها أئمة كبار، لكنها قد تحتاج إلى دراسة وفهم يستعصي على من لم يتعلم المنهج السليم وتمكن من أدوات الفهم واستنباط الأحكام وإنزالها على أرض الواقع بما فيه من مستجدات.

وتابع مهنا قائلاً إن الجامع الأزهر حريص على إقامة محاضرات من خلال رواق العلوم الشرعية ذات مستويات متعددة لشرح كتب التراث وتأهيل الدارسين في الرواق لفهمها على المستوى اللغوي والدلالي وما إلى ذلك، وأن ذلك يشمل مختلف العلوم الشرعية والعربية.

الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم (1)

الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم (2)

الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم (3)

الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم (4)

الجامع الأزهر يستعيد بريقه العلمى بحضور 10 آلاف من أنحاء العالم (5)

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