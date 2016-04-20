مصادر: الأنبا بولا سلم "العجاتى" المسودة النهائية لقانون دور العبادة

كشف مصدر كنسى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية بأستراليا، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أمس، مؤكدًا أن الأنبا بولا سلم الوزير المسودة النهائية لمشروع قانون دور العبادة.

وأوضح المصدر أن الوزير أبلغ الأسقف أن قانون دور العبادة سوف يعرض على الدورة البرلمانية الحالية، على أن يعرض قانون الأحوال الشخصية على الدورة البرلمانية الثانية.

ولفت المصدر إلى أن الوزير تابع مع الأنبا بولا تطورات الأوضاع فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تعمل الكنيسة على صياغته قانونيًا، مؤكدًا أن الأنبا بولا سلم الوزير مقترحًا أوليًا للقانون لتتعرف الكنيسة على ردود أفعال الدولة حوله.

كان البابا تواضروس قد أكد لـ"اليوم السابع" من قبل أن البرلمان سيناقش قانون دور العبادة أولًا ثم قانون الأحوال الشخصية.

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