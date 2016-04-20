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أولى جلسات دعوى تتهم الناشطة غادة نجيب وأيمن نور بالتشهير بهشام سرور 2 يوليو

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أولى جلسات دعوى تتهم الناشطة غادة نجيب وأيمن نور بالتشهير بهشام سرور 2 يوليو أولى جلسات دعوى تتهم الناشطة غادة نجيب وأيمن نور بالتشهير بهشام سرور 2 يوليو
حددت محكمة جنح العمرانية والمنعقدة بمجمع محاكم 6 أكتوبر، 2 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من العقيد السابق بالجيش هشام سرور، يتهم فيها الناشطة السياسية غادة نجيب والدكتور أيمن نور بصفته رئيس مجلس إدارة قناة الشرق بالترويج لأخبار كاذبة، والسب والقذف والتشهير.

وأقام محمد بشر محام العقيد السابق هشام سرور، جنحة مباشرة جاء فيها أنه يوم 14 أبريل الجارى تم استضافة المدعى بالحق المدنى إلى حلقة بإحدى القنوات الفضائية، ودار النقاش حول الفنان الهارب لتركيا هشام عبد الله، وانتقاده للرئيس السيسى ونشر الأكاذيب عنه، ومحاولة تحريض المواطنين عليه وعلى الدولة المصرية، ومؤسساتها، مسيئا لسمعتهم بادعاءت وافتراءات لا أساس لها من الصحة .

وتابع محام المدعى بالحق المدنى فى دعواه ، فكان رد موكلى على سؤال مقدم البرنامج: "أحب أوجه رسالة لخونة الخارج الممثلين لقنوات العهر الإعلامى، وهى قنوات تهاجم ليل نهار، وللأسف فيها المذيعين اللى يستاهلوا قطع لسانهم، نتيجة سبهم وقذفهم للدولة المصرية والرئيس السيسى ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر هشام عبد الله الهارب لتركيا وزوجته المطلوبة فى أحد القضايا بأمر النائب العام" .

وأضاف: "ليفاجأ المدعى يوم 16 أبريل 2016 بقيام المدعى عليها غادة نجيب بعمل مداخلة على برنامج معتز مطر بقناة الشرق الإخوانية المناهضة للدولة المصرية ونظام الحكم وتحدثت قاصدة لى عنق الحقيقة ومجتزئة الحديث عن سياقه قاصدة السب والقذف والتشهير ضد المدعى بالحق المدنى بأنه شخص مفصول من الجيش لسوء سلوكه، ثم أضافت فى نهاية المداخلة وللجهات المعنية الكائن ده اللى هو بيطلع يهدد الناس هو فى قانون يسمح بده مش المفروض القانون بيعاقب على ده، وأنا بقدم بلاغ للنائب العام من خلال شاشتك".


>- بلاغ يتهم أيمن نور بالتحريض ضد مصر ونشر أخبار كاذبة لإثارة الفتن
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