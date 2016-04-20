مباشر الشوط الثاني – الأهلي (1) يانج أفريكانز (1) .. مشاجرات بين لاعبي الفريقين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز في ملعب برج العرب بعد التعادل في مباراة الذهاب إيجابيا بهدف لمثله.

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شاهد جمهور الأهلي يحيي ذكرى شهداء الزمالك

81 إنذار لرمضان صبحي وإنذار لنجوما محرز الهدف بعد شجارهما

توقف المباراة بسبب شجار نشب بين لاعبي الأهلي ويانج أفريكانز

ق80 رمضان صبحي يسدد بعد ركنية من اليمين لكن خارج المرمى

ق73 عرضية من اليمين لحجازي يلعبها برأسه قوية كلن فوق العارضة

ق72 تمريرة طولية لرمضان صبحي يهيئها برأسه لإيفونا لكن نادر علي يدفع المهاجم الجابوني ليسقط ويبعد الكرة

ق71 ماليك إيفونا يشترك بدلا من عمرو جمال

ق69 فتحي يتألق ويبعد عرضية خطيرة ليانج أفريكانز من داخل منطقة الست ياردات

جوما منياماتي الظهير الأيمن يمر بمهارة من صبري رحيل ويرسل عرضية خلف دفاع الأهلي يضعها نجوما برأه من فوق شريف إكرامي معلنا عن هدف التعادل

ق67 دونالد نجوما يتعادل ليانج أفريكانز

ق63 التغيير الأول للأهلي بدخول وليد سليمان بدلا من مؤمن زكريا

وليد سليمان يستعد للمشاركة في اللقاء

ق60 عرضية من أحمد فتحي لعمرو جمال الذي يسبق مونيش حارس يانج أفريكانز لكن رأسيته تذهب فوق العارضة

ق56 رمضان صبحي يمر من اليسار كالمعتاد ويمرر لعبد الله السعيد الذي يسدد لكن الحارس يبعد الكرة لركنية

ركنية من اليمين من فتحي يرفعها بالمقاس على رأس حسام غالي الذي يرتقي ويضع الكرة في المرمى وتفشل محاولات مدافع يانج أفريكانز في إبعادها

ق52 جوووووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي

ق51 أخطر فرص اللقاء .. رمضان صبحي يمر من اليسار بمهارة ويرسل عرضية يهيئها حسام غالي لمؤمن زكريا الذي يراوغ مدافع يانج أفريكانز ويسدد لكن تنشق الأرض عن بوسو فينسنت الذي يبعدها لركنية

ق48 مؤمن زكريا ينطلق من اليمين ويسدد بيساره لكن مونيش بالمرصاد

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق40 تسديدة قوية من عبد الله السعيد يمسك بها مونيش حارس الفريق التنزاني

ق27 رأسية قوية من عمرو جمال ينقذها مدافع يانج أفريكانز من على خط المرمى لكن الحكم يحتسب خطأ على مهاجم الأهلي

ق20 رمضان صبحي يمر بمهارة من دفاع يانج أفريكانز ويمرر لمؤمن الذي يسدد بقوة فوق العارضة

شاهد مؤمن يهدر مجهود زملاؤه ويهدر فرصة خطيرة.

ربع ساعة مرت من عمر اللقاء أبرز ما فيها صوت جماهير الأهلي في المدرجات

ق6 مؤمن ينطلق من اليمين ويمرر عرضية أرضية لعمرو جمال يسددها مباشرة ويتألق مونيش حارس الفريق التنزاني ويبعدها لركنية

شاهد تسديدة عمرو جمال.

ق5 حجازي يتألق ويفسد هجمة خطيرة ليانج أفريكانز في توقيت مثالي

ق3 هجمة خطيرة للأهلي بقيادة رمضان صبحي الذي يمرر لمؤمن زكريا لكن الحكم يشير للتسلل

انطلاق المباراة