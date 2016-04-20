في_إفريقيا – الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع بعد محاولات جمهور الأهلي الدخول لبرج العرب

أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد بعض من جماهير الأهلي بسبب رغبتها في الدخول لملعب برج العرب لمساندة الفريق الأحمر.

ويستضيف الأهلي منافسه يانج أفريكانز بملعب برج العرب في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل في مباراة الذهاب إيجابيا بهدف لمثله.

وذكر مراسل FilGoal.com بأن هناك العديد من الجماهير تواجدت خارج ملعب برج العرب حاولت الدخول له بين شوطي المباراة.

وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع ضد تلك الجماهير التي حاولت الدخول لملعب اللقاء.

وقام لاعبو يانج أفريكانز قاموا بتقديم شكوى لمراقب المباراة بسبب تأكيدهم بأنهم لا يستطيعو اللعب في ظل إطلاق الغاز.

ولكن في النهاية تم الاتفاق على إكمال المباراة بشكل طبيعي.