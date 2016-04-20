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مش بس للتجاعيد.. البوتكس أحدث صيحة لعلاج الصداع النصفى

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مش بس للتجاعيد.. البوتكس أحدث صيحة لعلاج الصداع النصفى مش بس للتجاعيد.. البوتكس أحدث صيحة لعلاج الصداع النصفى
كشف تقرير حديث صدر مؤخرا عن الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب أن البوتكس علاج آمن وفعال للصداع النصفى المزمن وثلاثة اضطرابات عصبية أخرى.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، أن البوتكس يستخدم لفترة طويلة لعلاج التجاعيد، ويحتوى على مادة "توكسين بوتولينوم" وهى نوع من البكتيريا.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن البوتكس يمكنه علاج الصداع النصفى المزمن، وذلك عن طريق إطلاق المادة الكيميائية فى النهايات العصبية، والتى تعمل على الحد من تقلص العضلات ونقل إشارات الألم.

ووجد الباحثون أن حقن البوتكس علاج آمن وفعال لأربعة شروط عصبية، منها الصداع النصفى المزمن، التشنج فى البالغين، تشنجات الرقبة وأخيرا سلس البول.

وأوضح معدو الدراسة أنه يتم تعريف الصداع النصفى المزمن بأنه وجود الصداع لمدة 15 يوما أو أكثر فى الشهر، لافتين إلى أن التشنج فى البالغين هو ضيق العضلات الذى يتداخل مع الحركة، والذى يحدث بعد الإصابة بالسكتة الدماغية وإصابات النخاع الشوكى أو غيرها من الإصابات العصبية.

وأشار سيمبسون هو - أستاذ الجراحة بمدرسة طب ماونت سيناى فى مدينة نيويورك - إلى أن تشنجات الرقبة عبارة عن اضطراب فى الدماغ يؤثر على التحكم فى عضلاتها، مما يؤدى إلى إمالة الرأس غير الطوعى أو بحركة لا إرادية، ويتسبب فى إغلاق العيون دون حسيب ولا رقيب.

وأضاف الباحثون أن حقن البوتكس التى تحتوى على "توكسين بوتولينوم" لها تأثير سحرى فى علاج جميع المشاكل المرتبطة بالتشنجات. ونشرت نتائج الدراسة مؤخرا عبر دورية علم الأعصاب.


>خلال مؤتمر الجمعية المصرية.. بالصور.. استاذ جراحة تجميل: حقن الدهون بالخلايا الجزعية أحدث علاج للتجاعيد
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