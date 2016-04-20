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مشاهد «زوجة مفروسة»تجمع داليا البحيري بالفنان خالد سرحان في السمنودي

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مشاهد «زوجة مفروسة»تجمع داليا البحيري بالفنان خالد سرحان في السمنودي مشاهد «زوجة مفروسة»تجمع داليا البحيري بالفنان خالد سرحان في السمنودي

 

 

كتب: هاني صابر

تواصل الفنانة داليا البحيري، اليوم الأربعاء، تصوير دورها في مسلسل«يوميات زوجة مفروسة اوي» بإستديو السمنودي .

وجمعت المشاهد التي يتم تصويرها الفنانة مروة عبد المنعم والفنان خالد سرحان بالفنانة داليا البحيري .

وأوضح المخرج أحمد نور في تصريح خاص لـ«أونا» أنه يستمر في تصوير مشاهد المسلسل بالسمنودي لما يقرب من إسبوعان، مؤكداً أنه يصارع الزمن والوقت، لمحاولة الانتهاء من تصوير جزء كبير من المسلسل.

مسلسل«يوميات زوجة مفروسة اوي»بطولة داليا البحيري وخالد سرحان ومروة عبد المنعم وسمير غانم ورجاء الجداوي ومن تأليف أماني ضرغام ومن اخراج احمد نور .

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أونا