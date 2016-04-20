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بالصور.. حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية

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بالصور.. حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية بالصور.. حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية
أحيا الدكتور محمود فوزى حفيد الفنان محمد فوزى يوم اليتيم بالزقازيق بوجود 100 يتيم ومعاق بحضور نقيب الموسيقيين.

و تم خلال اليوم تقديم فقرات غنائية وموسيقية وترفيهية، وقدم الفنان الدكتور محمود فوزى فقرة غنائية، كما قدم الفنان رشاد الصياد والفنان احمد فوزى ومجموعة من المواهب الشابة فقرات شعرية وغنائية لاقت قبولا لدى الأطفال الأيتام وذوى الإعاقة.

اختتم الحفل بتوزيع الجوائز الرمزية والملابس على جميع الأطفال، حضر الاحتفالية الشاعر الغنائى أيمن طه وعزت الحداد وكيل نقابة الموسيقيين بالشرقية وأحمد عبد الوهاب وصباح محرم.

حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية (1)

حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية (2)

حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية (3)

حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية (4)

حفيد الفنان محمد فوزى يغنى لأيتام ومعاقى الشرقية (5)

- مستشار محافظ الشرقية: توزيع 8500 بطانية بـ9 مراكز من مؤسسة مصر الخير

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