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25% زيادة فى مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

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25% زيادة فى مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا 25% زيادة فى مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا
وافقت الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا، بالإجماع، على زيادة مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، سواء في حالة الإحالة للمعاش أو الوفاة، إلى 129 شهراً على أساسي المرتب في 1/7/2014 بواقع زيادة 25% من الميزة السابقة بما توازي 17 شهراً، وذلك أعتباراً من أول يوليو القادم 2016.

جاء ذلك في اجتماع أعضاء الجمعية العمومية العادية لصندوق تأمين السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال خيري عضو مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ونعمات كامل أمين الصندوق.

وقال الدكتور جمال أبو المجد في كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية، إن مجلس إدارة الصندوق يسعى جاهداً للوصول إلى أعلى عائدات وإيرادات، حيث حقق الصندوق عائداً استثمارياً يقدر بأكثر من 11 مليون جنيه، وتحقيق أقصى استفادة لصرف مكافأة نهاية الخدمة وذلك بضم علاوتين بدون تحمل أى أعباء على أعضاء الصندوق.

كما أشار الدكتور أبو المجد إلى ضرورة وضع فكر ورؤية لإدارة أموال الصندوق بالطرق الآمنة وبأعلى عائد وفتح الباب لجميع المقترحات ما دامت تصب في مصلحة الصندوق والأعضاء بدون مخاطر.

كما استعرض الاجتماع النظر في الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للصندوق عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وكذلك تجديد الانتخاب الثلثي لمجلس إدارة الصندوق وتعيين مراقب للحسابات وعرض الدراسة الإكتوارية عن المركز المالي في 31/12/2015.

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