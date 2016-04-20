رئيس جامعة دمنهور يكرم المتفوقين من خريجى كلية التربية

نظمت، اليوم، كلية التربية بجامعة دمنهور احتفالية مميزة بمجمع دمنهور الثقافى تحت عنوان يوم الوفاء والتفوق، وذلك لتكريم الطلاب المتفوقين والحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه من أبناء الكلية.

شارك فى الاحتفال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور فتحى درويش القائم بأعمال عميد كلية التربية والقمص بولس نعمة الله راعى كنيسة مار جرجس بدمنهور، بالإضافة إلى عدد كبير من أساتذة وطلاب الجامعة.

كرم رئيس الجامعة الخريجين المتفوقين وطالبهم بتكثيف جهودهم للمشاركة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل يليق باسم جامعة دمنهور، كما قدم فى نهاية الحفل فريق كورال الجامعة باقة متنوعة من الأعمال الغنائية والموسيقية وسط حفاوة بالغة من الحضور.

- توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة مصر العامة و جامعة دمنهور