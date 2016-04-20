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"النظافة سلوك حضارى" مبادرة للمدرسة الإعدادية التجريبية المطورة بدمياط

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"النظافة سلوك حضارى" مبادرة للمدرسة الإعدادية التجريبية المطورة بدمياط "النظافة سلوك حضارى" مبادرة للمدرسة الإعدادية التجريبية المطورة بدمياط
أطلقت مدرسة الإعدادية التجريبية المطورة بدمياط، مبادرة بعنوان النظافة سلوك حضارى بمعاونة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تحت إشراف اللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة دمياط.

وتهدف المبادرة إلى مشاركة طلاب المدرسة بتنفيذ أعمال النظافة بمحيط المدرسة وتوعية المواطنين بسلوكيات النظافة السليمة بإشراف إيمان عثمان مديرة المدرسة ومتابعة ياقوت ورد نائب رئيس المدينة والمهندس محمد عمر نائب رئيس المدينة.


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