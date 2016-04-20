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بالفيديو – مؤمن زكريا يهدر عملا رائعا بين غالي ورمضان

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بالفيديو – مؤمن زكريا يهدر عملا رائعا بين غالي ورمضان بالفيديو – مؤمن زكريا يهدر عملا رائعا بين غالي ورمضان

أهدر مؤمن زكريا فرصة تهديف في مباراة الأهلي ضد ضيفه يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تعادل ذهابا 1-1 في تنزانيا ويبحث عن بطاقة الذهاب إلى مرحلة المجموعات من خلال لقاء الإياب في ملعب برج العرب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وضاعف الأهلي هجومه على ضيفه في بداية الشوط الثاني خاصة عن طريق رمضان صبحي.

رمضان تسلم كرة في الناحية اليسرى وراوغ رقيبه بامتياز ثم أرسل عرضية على الزاوية البعيدة استقبلها حسام غالي.

حسام غالي مرر الكرة إلى الخلف بذكاء كبير إلى مؤمن زكريا.

مؤمن تسلم الكرة وراوغ أولا مدافع ثم سدد الكرة في جسد المدافع الثاني أمامه بدلا من التصويب في المرمى.

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فيديو اليوم السابع

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